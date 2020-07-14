Появилось видео обыска в особняке-"музее" главы ингушского клана

14 Июль 2020 2020-07-14T17:44:09+03:00

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20 иномарок, 219 антикварных часов, огромная библиотека старинных книг и множество картин - это все нашли силовики во время обыска в квартире главы ингушского клана "баталхаджинцев" и республиканского депутата Якуба Белхороева. Чиновник фигурирует в уголовном деле о хищении 17 миллионов рублей, передает пресс-служба Следственного комитета России.

Согласно материалам дела, мужчина оформил ненастоящую инвалидность себе, членам семьи и близкому окружению. В это время Белхороев возглавлял Фонд социального страхования Республики Ингушетии.

Отметим, что все то роскошное имущество, которое нашли дома у депутата, не вяжется с его декларацией за 2018 год. Согласно документу, у него в собственности были шесть отечественных машин и ни одной иномарки. Кроме того, годовой доход Белхороева составил 1,74 миллиона рублей. Видео обыска выложили в социальных сетях.

Обыск в "доме-музее" арестованного ингушского депутата.Видео: соцсети

По информации источников в правоохранительных органах, следователи проверяют причастность главы "баталхаджинцев" к другому громкому преступлению в Москве. Члены его клана уже задерживали по этому делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU