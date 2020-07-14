Ставропольский чиновник нажился на строительстве детсада

Иллюстративное фото Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нефтекумском городском округе расследуют громкое уголовное дело. Заместителя главы окружной администрации Виталия Черченко подозревают в получении взятки. Дело на контроле у прокуратуры Ставрополья, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Согласно версии следствия, в июне 2020 года в рамках национального проекта "Демография" администрация городского округа заключила контракт со строительной фирмой. По договору, на территории должны были реконструировать детский сад «Василек» в ауле Новкус-Артезиане. Сумма контракта - более 65 миллионов рублей. Строительная компания, выигравшая тендер, в июле дала взятку заместителю главы окружной администрации. За три миллиона чиновник должен был вслепую принимать акты о работе и покровительствовать фирме.

Теперь Черченко подозревается в нарушении шестой части 290 статьи УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Чиновник арестован.