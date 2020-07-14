На Ставрополье выявили схему по незаконному выводу средств за рубеж

14 Июль 2020 2020-07-14T19:14:15+03:00

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В Минеральных Водах таможня пресекла деятельность группы, которая нелегально выводила деньги заграницу. Об этом сообщает пресс-секретарь Северо-Кавказского таможенного управления Юлия Кутейко.

В банде участвовали жители Ставрополья. Они оформляли фирмы-однодневки на фиктивные и подставные лица. Известно, что за регистрацию злоумышленники платили денежное вознаграждение в органы ФНС. Компании участвовали во внешнеэкономической торговле и ввозили на территории Евразийского экономического союза "крупные партии товаров". По документам, это были комплектующие для машин. Договоры подписывались с контрагентами из Китая, Гонконга, Кореи и Сербии. Группа не завезла в Россию товар на 131 миллион рублей.

По факту открыли одно уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пять дел по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследование передали сотрудникам МВД России. Главу группы арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU