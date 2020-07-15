Ставропольского криминалиста осудят из-за чужого дела о наркотиках

15 Июль 2020 2020-07-14T22:36:46+03:00

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В Шпаковском районе закончили расследовать уголовное дело против бывшего начальника отдела специальных экспертиз МВД России по Ставропольскому краю. Его обвиняют в покушении на мошенничество, передает пресс-служба следственного управления СКР по краю.

В январе 2020 года обвиняемый получил от знакомого 500 тысяч рублей. За эти деньги криминалист должен был занизить размер наркотиков по материалу проверки о хранении запрещенных веществ. Передачу денег осуществляли под наблюдением сотрудников управления ФСБ России и МВД по Ставрополью, которые и задержали их. Передававшего средства человека обвиняют в нарушении пункта "б" третьей части статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Полицейскому тоже предъявили обвинение по третьей части 30 статьи и третьей части 159 статьи УК РФ (покушение на мошенничество). Дела передали в суд.

- Полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом привлечены его непосредственные руководители, - прокомментировали действия бывшего коллеги в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU