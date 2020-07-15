2020-07-14T22:50:41+03:00
Происшествия

Следователи проверят хлопок газа в доме на Ставрополье

Три человека пострадали. Есть пожилые
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото с места: СКР по СКФото с места: СКР по СК
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В Изобильненском районе начнут проверку по факту хлопка газа в частном доме. В ЧП пострадали три человека, среди которых есть пожилые люди. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Сообщение об инциденте пришло в 14 часов в Изобильном, передает представитель МЧС по Ставрополью. Оператору сообщили, что случился хлопок бытового газа, в результате которого произошел пожар на один квадратный метр. Ликвидировали последствия 17 человек и семь единиц техники. Позже стало известно, что пострадали три человека - 42-летний местный житель и его родители. На месте работали следователи, сотрудники МЧС и полиции.

- Изобильненский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту хлопка бытового газа, - сообщает Следственный комитет по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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