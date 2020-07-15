На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело более 90 человек

В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился у 91 жителя региона. Число заболевших в крае достигло 6394.

За сутки скончались три человека с подтвержденным диагнозом. Победить болезнь удалось 4159 жителям края. Всего умерших – 123.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близких этих людей.

- Прирост числа новых заболевших и фиксируемые летальные случаи пока говорят о том, что рано ослаблять бдительность. Болезнь всё ещё уносит жизни. Нам нужно многое сделать, чтобы угроза окончательно отступила. И прежде всего, внимательно относиться к здоровью. Стараться держать вирус на расстоянии. И соблюдать меры предосторожности, - считает Владимир Владимиров.