В Ставрополе жители улиц в Юго-западном районе 15 июля останутся без воды

15 Июль 2020 2020-07-15T09:11:54+03:00

Водопроводная линия будет отключена с 08:30 до 18:00 по ул. Доваторцев от ул. Тухачевского до ул. Пирогова Фото: Архив "КП"

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В Ставрополе 15 июля «Водоканал» будет проводить плановые работы по капитальному ремонту водопровода по ул. Доваторцев. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

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Водопроводная линия будет отключена с 08:30 до 18:00 по ул. Доваторцев от ул. Тухачевского до ул. Пирогова.

Без центрального водоснабжения останутся жилые дома, предприятия и организации по: 1-му Юго-Западному проезду, 2-му Юго-Западному проезду, 3-му Юго-Западному проезду, 1-му Параллельному проезду, 2-му Параллельному проезду, пер. Пражскому, по ул. Доваторцев, ул.45 Параллель».

Городской водоканал организует подвоз воды по телефону:13−40.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что около 20 тысяч жителей Андроповского района получили качественное водоснабжение в результате ремонта очистных сооружений. На ремонт выделили 150 миллионов рублей в рамках региональной программы водоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU