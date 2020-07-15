2020-07-15T09:18:07+03:00
Общество

В Ставрополе при расчете платы за водоснабжение УК добавила в квартиру «лишних» потребителей

Владелец квартиры с удивлением обнаружил, что в платежке фигурируют четыре человека, тогда как фактически он проживает один
Ася АСРЯН@asya1693
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Владелец квартиры с удивлением обнаружил, что в платежке фигурируют четыре человека, тогда как фактически он проживает одинВладелец квартиры с удивлением обнаружил, что в платежке фигурируют четыре человека, тогда как фактически он проживает одинФото: Архив "КП"
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В одной из квартир дома №18 по проспекту Юности в Ставрополе в марте 2019 года истек срок межповерочного интервала счетчика холодной воды.

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А поскольку жилищное законодательство рассматривает приборы учета водоснабжения в совокупности, показания, снятые со счетчика горячей воды, тоже перестали учитываться поставщиком коммунальной услуги при расчете платы.

Так как собственник не вызывал специалистов для проведения поверки, управляющая компания «Северо-Запад» в течение трех месяцев определяла плату за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, исходя из среднемесячного объема потребления ресурса.

Далее, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, расчет начал производиться исходя из норматива потребления, умноженного на количество зарегистрированных потребителей.

И здесь владелец квартиры с удивлением обнаружил, что в платежке фигурируют четыре человека, тогда как фактически он проживает один.

В сентябре в квартире был, наконец, заменен и введен в эксплуатацию прибор учета холодной воды. С этого момента расчет платы снова стал производиться по фактическим показаниям счетчиков. А по вопросу начисления платы за «лишних» людей в течение предыдущих трех месяцев собственник квартиры направил обращение в госжилинспекцию.

Управление провело проверку в отношении поставщика услуги.

– В ходе проверки правота собственника была подтверждена предоставленными документами. Управляющей компании «Северо-Запад» было выдано предписание пересчитать размер платы за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению по данному жилому помещению. В результате владельцу квартиры было возвращено 12,7 тысяч рублей, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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