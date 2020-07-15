В Ставрополе лихачи на самокатах и роликах мешают пешеходам

15 Июль 2020 2020-07-15T09:29:21+03:00

Администрация Ставрополя напоминает, что при использовании спортивных средств передвижения нужно двигаться со скоростью, не угрожающей здоровью окружающих Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В последнее время многие ставропольцы отдают предпочтение катанию на роликах, скейтбордах, самокатах, велосипедах и т. д.

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Такой образ жизни, конечно, приветствуется, но до тех пор, пока он не доставляет неудобства окружающим.

Не все начинающие экстремалы соблюдают правила. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Слишком высокая скорость передвижения, попытки исполнить различные трюки в непредназначенных для этого местах могут привести к столкновению с другими людьми.

Администрация Ставрополя напоминает, что при использовании спортивных средств передвижения нужно двигаться со скоростью, не угрожающей здоровью окружающих.

Естественно, не выполнять экстремальные трюки вне спортивных зон.

Кстати, в краевом центре сейчас работают два скейт-парка. Площадка на улице Тухачевского, 28\4 больше подходит для детей. А вот для разных возрастных групп подойдет скейт-парк «Логово» по адресу: Объездная, 19а.

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ИСТОЧНИК KP.RU