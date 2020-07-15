В Ставрополе лихачи на самокатах и роликах мешают пешеходам
В последнее время многие ставропольцы отдают предпочтение катанию на роликах, скейтбордах, самокатах, велосипедах и т. д.
Тяжесть заболевания и устойчивость иммунитета: коронавирус на Ставрополье
Такой образ жизни, конечно, приветствуется, но до тех пор, пока он не доставляет неудобства окружающим.
Не все начинающие экстремалы соблюдают правила. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Слишком высокая скорость передвижения, попытки исполнить различные трюки в непредназначенных для этого местах могут привести к столкновению с другими людьми.
Администрация Ставрополя напоминает, что при использовании спортивных средств передвижения нужно двигаться со скоростью, не угрожающей здоровью окружающих.
Естественно, не выполнять экстремальные трюки вне спортивных зон.
Кстати, в краевом центре сейчас работают два скейт-парка. Площадка на улице Тухачевского, 28\4 больше подходит для детей. А вот для разных возрастных групп подойдет скейт-парк «Логово» по адресу: Объездная, 19а.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ставрополе жители улиц в Юго-западном районе 15 июля останутся без воды
Городской водоканал организует подвоз воды по телефону: 13 – 40 (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU