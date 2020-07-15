2020-07-15T09:29:21+03:00
Общество

В Ставрополе лихачи на самокатах и роликах мешают пешеходам

В городе запрещают выполнять экстремальные трюки вне спортивных зон
Ася АСРЯН@asya1693
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Администрация Ставрополя напоминает, что при использовании спортивных средств передвижения нужно двигаться со скоростью, не угрожающей здоровью окружающихАдминистрация Ставрополя напоминает, что при использовании спортивных средств передвижения нужно двигаться со скоростью, не угрожающей здоровью окружающихФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В последнее время многие ставропольцы отдают предпочтение катанию на роликах, скейтбордах, самокатах, велосипедах и т. д.

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Такой образ жизни, конечно, приветствуется, но до тех пор, пока он не доставляет неудобства окружающим.

Не все начинающие экстремалы соблюдают правила. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Слишком высокая скорость передвижения, попытки исполнить различные трюки в непредназначенных для этого местах могут привести к столкновению с другими людьми.

Администрация Ставрополя напоминает, что при использовании спортивных средств передвижения нужно двигаться со скоростью, не угрожающей здоровью окружающих.

Естественно, не выполнять экстремальные трюки вне спортивных зон.

Кстати, в краевом центре сейчас работают два скейт-парка. Площадка на улице Тухачевского, 28\4 больше подходит для детей. А вот для разных возрастных групп подойдет скейт-парк «Логово» по адресу: Объездная, 19а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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