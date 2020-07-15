2020-07-15T09:39:02+03:00
Происшествия

На Ставрополье пьяный скутерист притворился пешеходом

Теперь водителю грозит крупный денежный штраф, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет
Ася АСРЯН@asya1693
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Водитель забыл, что все патрульные экипажи оборудованы трехканальными видеорегистраторамиВодитель забыл, что все патрульные экипажи оборудованы трехканальными видеорегистраторамиФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел в селе Камбулат Туркменского района. Там правоохранители пытались остановить водителя скутера. Молодой человек маневрировал из стороны в сторону по проезжей части. Требование автоинспекторов мужчина проигнорировал.

Как ни в чем не бывало парень продолжил ехать, затем бросил транспорт и решил скрыться бегством.

Однако, из-за того, что он был пьян, забег оказался коротким. Полицейские доставили его к месту, где он оставил скутер.

Выяснилось, что в начале этого года 30-летнего ставопольца лишили права управления машиной за нетрезвое вождение.

В этот раз проходить освидетельствование парень отказался. Водителем себя он не признал. Парень рассказал, что шел пешком, когда внезапно подъехала полиция.

Очевидно, водитель забыл, что все патрульные экипажи оборудованы трехканальными видеорегистраторами.

Против парня собрали несколько административных материалов. На него завели уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь водителю грозит крупный денежный штраф, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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