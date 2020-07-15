В Ставрополе адвокат пыталась похитить более миллиона рублей у директора учреждения
В Ставрополе адвокат обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета России.
По данным ведомства, с мая по август 2017 года женщина с двумя соучастниками пыталась похитить у директора одного из образовательных учреждений Ставрополя 1 миллион 300 тысяч рублей.
Она убедила потерпевших, что, якобы, передаст эти деньги полицейским в качестве взятки.
При получении суммы правоохранители задержали одного из соучастников банды. Сама адвокат скрылась. Ее объявили в федеральный розыск.
Позже выяснилось, что все это время злоумышленница скрывалась у родственников. Суд признал ее виновной по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU