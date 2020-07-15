2020-07-15T10:42:43+03:00
Происшествия

В Ставрополе адвокат пыталась похитить более миллиона рублей у директора учреждения

При получении суммы правоохранители задержали одного из соучастников банды. Сама адвокат скрылась. Ее объявили в федеральный розыск
Ася АСРЯН@asya1693
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При получении суммы правоохранители задержали одного из соучастников банды. Сама адвокат скрылась. Ее объявили в федеральный розыскПри получении суммы правоохранители задержали одного из соучастников банды. Сама адвокат скрылась. Ее объявили в федеральный розыскФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ставрополе адвокат обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета России.

По данным ведомства, с мая по август 2017 года женщина с двумя соучастниками пыталась похитить у директора одного из образовательных учреждений Ставрополя 1 миллион 300 тысяч рублей.

Она убедила потерпевших, что, якобы, передаст эти деньги полицейским в качестве взятки.

При получении суммы правоохранители задержали одного из соучастников банды. Сама адвокат скрылась. Ее объявили в федеральный розыск.

Позже выяснилось, что все это время злоумышленница скрывалась у родственников. Суд признал ее виновной по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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