В Ставрополе адвокат пыталась похитить более миллиона рублей у директора учреждения

15 Июль 2020 2020-07-15T10:42:43+03:00

При получении суммы правоохранители задержали одного из соучастников банды. Сама адвокат скрылась. Ее объявили в федеральный розыск Фото: Олег ЗОЛОТО

При получении суммы правоохранители задержали одного из соучастников банды. Сама адвокат скрылась. Ее объявили в федеральный розыск

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе адвокат обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета России.

По данным ведомства, с мая по август 2017 года женщина с двумя соучастниками пыталась похитить у директора одного из образовательных учреждений Ставрополя 1 миллион 300 тысяч рублей.

Она убедила потерпевших, что, якобы, передаст эти деньги полицейским в качестве взятки.

При получении суммы правоохранители задержали одного из соучастников банды. Сама адвокат скрылась. Ее объявили в федеральный розыск.

Позже выяснилось, что все это время злоумышленница скрывалась у родственников. Суд признал ее виновной по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU