В Пятигорске пять детсадов вошли в число лучших России

15 Июль 2020 2020-07-15T10:53:37+03:00

Из 42 тысяч детсадов разных регионов страны отобрана «золотая тысяча». Смотр-конкурс проводился в формате публичной интернет-площадки Фото: Мария ЛЕНЦ

Укрепление здоровья детей, интеллектуальное развитие воспитанников, оценивались эти и другие критерии

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Пять пятигорских детских садов вошли в число лучших организаций дошкольного образования России. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

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Из 42 тысяч детсадов разных регионов страны отобрана «золотая тысяча». Смотр-конкурс проводился в формате публичной интернет-площадки.

Укрепление здоровья детей, интеллектуальное развитие воспитанников, приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие социально-личностных качеств и творческих способностей, взаимодействие образовательной организации с семьей - эти и другие критерии оценивало жюри конкурса.

По итогам испытаний в число победителей вошли и пятигорские детсады: МБДОУ детский сад №4 «Солнышко», МБДОУ детский сад №43 «Рябинушка», МБДОУ детский сад №41 «Планета детства», МБДОУ детский сад №40 «Дружба», МБДОУ детский сад №29 «Мамонтенок».

Какими будут школьные линейки 1 сентября 2020 в Ставрополе, узнавала «КП-Северный Кавказ». В этом году они пройдут в измененном формате. Причина - соблюдение мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что в этом году линейки пройдут в другом формате. - Их проведем, но школьники придут в школы. Мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс, - заявил он.

По его словам, чтобы не допустить распространение коронавируса, новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности.

Сергей Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.

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ИСТОЧНИК KP.RU