В Кисловодске специалисты заменят около 50 лифтов
В многоэтажках ставропольского курорта за этот год планируют поменять 49 лифтов. Об этом сообщил градоначальник Александр Курбатов.
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— Это лифты совершенно другого уровня. Люди спокойно ездят и очень довольны, — считает один из жильцов многквартирного дома в Кисловодске.
Мэр курорта напомнил, что в 2019 году новые лифты поставили в 9 многоэтажках города.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе при расчете платы за водоснабжение УК добавила в квартиру «лишних» потребителей. Владелец квартиры с удивлением обнаружил, что в платежке фигурируют четыре человека, тогда как фактически он проживает один.
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ИСТОЧНИК KP.RU