В Кисловодске специалисты заменят около 50 лифтов

15 Июль 2020 2020-07-15T11:05:34+03:00

Мэр курорта напомнил, что в 2019 году новые лифты поставили в 9 многоэтажках города Фото: Архив "КП"

Некоторые из них ушли «на пенсию», прослужив десятки лет

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В многоэтажках ставропольского курорта за этот год планируют поменять 49 лифтов. Об этом сообщил градоначальник Александр Курбатов.

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— Это лифты совершенно другого уровня. Люди спокойно ездят и очень довольны, — считает один из жильцов многквартирного дома в Кисловодске.

Мэр курорта напомнил, что в 2019 году новые лифты поставили в 9 многоэтажках города.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе при расчете платы за водоснабжение УК добавила в квартиру «лишних» потребителей. Владелец квартиры с удивлением обнаружил, что в платежке фигурируют четыре человека, тогда как фактически он проживает один.

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ИСТОЧНИК KP.RU