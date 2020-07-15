2020-07-15T11:05:34+03:00
Общество

В Кисловодске специалисты заменят около 50 лифтов

Некоторые из них ушли «на пенсию», прослужив десятки лет
Ася АСРЯН@asya1693
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Мэр курорта напомнил, что в 2019 году новые лифты поставили в 9 многоэтажках городаМэр курорта напомнил, что в 2019 году новые лифты поставили в 9 многоэтажках городаФото: Архив "КП"
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В многоэтажках ставропольского курорта за этот год планируют поменять 49 лифтов. Об этом сообщил градоначальник Александр Курбатов.

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— Это лифты совершенно другого уровня. Люди спокойно ездят и очень довольны, — считает один из жильцов многквартирного дома в Кисловодске.

Мэр курорта напомнил, что в 2019 году новые лифты поставили в 9 многоэтажках города.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе при расчете платы за водоснабжение УК добавила в квартиру «лишних» потребителей. Владелец квартиры с удивлением обнаружил, что в платежке фигурируют четыре человека, тогда как фактически он проживает один.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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