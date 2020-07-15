В Железноводске установили фонтанчики с питьевой водой
Хорошая новость для туристов и жителей Ставрополья, которые решат посетить этим летом курорты КМВ. В Железноводске питьевые фонтанчики установили по всему периметру спортивной зоны Open Air. Об этом сообщил градоначальник.
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По его словам, сегодня обеспечили питьевой водой спортивный сектор набережной, где установлены многофункциональная площадка для игр в футбол, баскетбол и волейбол.
Кстати, идею вернуть питьевые фонтанчики в Курортный парк предложили активные пользователи социальных сетей.
Напомним, что благоустройство Курортного озера ведётся по программе «Комфортная городская среда».
Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что пять пятигорских детских садов вошли в число лучших организаций дошкольного образования России. Из 42 тысяч детсадов разных регионов страны отобрана «золотая тысяча». Смотр-конкурс проводился в формате публичной интернет-площадки.
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ИСТОЧНИК KP.RU