В Железноводске установили фонтанчики с питьевой водой

15 Июль 2020 2020-07-15T12:54:16+03:00

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Хорошая новость для туристов и жителей Ставрополья, которые решат посетить этим летом курорты КМВ. В Железноводске питьевые фонтанчики установили по всему периметру спортивной зоны Open Air. Об этом сообщил градоначальник.

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По его словам, сегодня обеспечили питьевой водой спортивный сектор набережной, где установлены многофункциональная площадка для игр в футбол, баскетбол и волейбол.

Кстати, идею вернуть питьевые фонтанчики в Курортный парк предложили активные пользователи социальных сетей.

Напомним, что благоустройство Курортного озера ведётся по программе «Комфортная городская среда».

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что пять пятигорских детских садов вошли в число лучших организаций дошкольного образования России. Из 42 тысяч детсадов разных регионов страны отобрана «золотая тысяча». Смотр-конкурс проводился в формате публичной интернет-площадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU