Дагестанца наказали за фейк о военных вертолетах

15 Июль 2020 2020-07-15T12:35:43+03:00

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В Дагестане закончили рассматривать дело о фейках. Мужчину обвиняли в распространении ложных сведений. Суд признал виду 43-летнего жителя Буйнакска, передает Следственный комитет по Республике Дагестан.

Горожанин в апреле 2020 года в интернете сообщал, что военные вертолеты замешаны в распространении COVID-19 на территории региона. Якобы после их полетов люди стали массово умирать. Информация оказалась ложной. Согласно выводам судьи, она несла "угрозу жизни и безопасности граждан".

Суд признал вину мужчины в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Ему назначили штраф в 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU