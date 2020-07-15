Дагестанца наказали за фейк о военных вертолетах
В Дагестане закончили рассматривать дело о фейках. Мужчину обвиняли в распространении ложных сведений. Суд признал виду 43-летнего жителя Буйнакска, передает Следственный комитет по Республике Дагестан.
Горожанин в апреле 2020 года в интернете сообщал, что военные вертолеты замешаны в распространении COVID-19 на территории региона. Якобы после их полетов люди стали массово умирать. Информация оказалась ложной. Согласно выводам судьи, она несла "угрозу жизни и безопасности граждан".
Суд признал вину мужчины в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Ему назначили штраф в 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU