В Ставрополе ревнивая девушка пырнула ножом возлюбленного
Инцидент произошел в одной из квартир Ставрополя. На месте происшествия оказались сотрудники Росгвардии.
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Во время патрулирования они увидели разъяренную девушку с окровавленной рукой. Рядом находился молодой человек. Он же – пострадавший от рук возлюбленной.
Девушку доставили в отдел полиции. Там она призналась в содеянном. А если подробнее, то 33-летняя ставропольчанка пырнула ножом парня из-за ревности. Для дальнейшего разбирательства девушку передали участковому уполномоченному отдела полиции управления МВД России по городу Ставрополю.
Тем временем раненого горожанина медики оперативно доставили в ближайшую поликлинику.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала об истории другой влюбленной пары. Их необычное свидание закончилось почти скандалом и сильными ударами. Причем, наносила их местная пенсионерка.
Женщине не понравилось, что влюбленные начали заниматься сексом в кустах многоэтажки Ставрополя.
В Ставрополе пенсионерка избила парочку во время секса в кустах.
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Необычное свидание ставропольских влюбленных попало на видео (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU