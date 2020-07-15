В Ставрополе ревнивая девушка пырнула ножом возлюбленного

15 Июль 2020 2020-07-15T12:52:30+03:00

Во время патрулирования они увидели разъяренную девушку с окровавленной рукой. Рядом находился молодой человек. Он же – пострадавший от рук возлюбленной Фото: Архив "КП"

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Инцидент произошел в одной из квартир Ставрополя. На месте происшествия оказались сотрудники Росгвардии.

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Во время патрулирования они увидели разъяренную девушку с окровавленной рукой. Рядом находился молодой человек. Он же – пострадавший от рук возлюбленной.

Девушку доставили в отдел полиции. Там она призналась в содеянном. А если подробнее, то 33-летняя ставропольчанка пырнула ножом парня из-за ревности. Для дальнейшего разбирательства девушку передали участковому уполномоченному отдела полиции управления МВД России по городу Ставрополю.

Тем временем раненого горожанина медики оперативно доставили в ближайшую поликлинику.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала об истории другой влюбленной пары. Их необычное свидание закончилось почти скандалом и сильными ударами. Причем, наносила их местная пенсионерка.

Женщине не понравилось, что влюбленные начали заниматься сексом в кустах многоэтажки Ставрополя.

В Ставрополе пенсионерка избила парочку во время секса в кустах.

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Необычное свидание ставропольских влюбленных попало на видео (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU