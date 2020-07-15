«Бэби-бум»: в ставропольском парке родился детеныш лани редкой окраски

15 Июль 2020 2020-07-15T13:33:38+03:00

Кстати, в этом парке проживает семья европейских ланей: четыре взрослых и три детеныша

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В парке «Шерстяник» Невинномысска 15 июля родился детеныш европейской лани редкой окраски.

Новый обитатель - самец. Харизматичный малыш имеет черный окрас, что является редкостью для этого вида животных. Теленок уже стал любимцем работников парка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что На Ставрополье в парке родился оленёнок.

Кстати, прошлым летом в «Шерстянике» на свет появился первый олененок. И вот в благородном семействе очередное пополнение.

Потомство принесла молодая, трехлетняя самочка. И этот появившийся на свет малыш – её первый олененок. Сейчас мама и детеныш чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU