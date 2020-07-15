«Бэби-бум»: в ставропольском парке родился детеныш лани редкой окраски
В парке «Шерстяник» Невинномысска 15 июля родился детеныш европейской лани редкой окраски.
Новый обитатель - самец. Харизматичный малыш имеет черный окрас, что является редкостью для этого вида животных. Теленок уже стал любимцем работников парка.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что На Ставрополье в парке родился оленёнок.
Кстати, прошлым летом в «Шерстянике» на свет появился первый олененок. И вот в благородном семействе очередное пополнение.
Потомство принесла молодая, трехлетняя самочка. И этот появившийся на свет малыш – её первый олененок. Сейчас мама и детеныш чувствуют себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU