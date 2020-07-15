Экс-глава Шпаковского района получил новую должность

15 Июль 2020 2020-07-15T13:27:01+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Сергей Гультяев покинул пост главы Шпаковского района 9 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

На должность начальника главного управления Министерства юстиции России по Ставропольскому краю назначен Сергей Гультяев. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Сергей Гультяев покинул пост главы Шпаковского района 9 июля 2020 года.

Краткая биография Сергея Викторовича Гультяева: Родился в 1976 году в Каменск — Шахтинске Ростовской области в семье военнослужащего.

Трудовую деятельность начал в 17 лет в качестве обработчика техники 3-му разряду в/ч 29235. С 1994 по 1996 годы проходил срочную службу в рядах Вооружённых Сил.

После окончания в 2000 году юридического факультета Ставропольского госуниверситета – работал в Управлении образования администрации Ставрополя.

С 2002 по 2004 год работал секретарём судебного заседания в Аппарате мировых судей в Ставропольском крае.

С 2004 по 2018 год прошёл все ступени служебной лестницы в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края: от юрисконсульта одного из отделов до заместителя начальника Управления. Секретарь первичного отделения №46 партии «Единая Россия» (г. Ставрополь).

Напомним, в это время глава администрации Михайловска Игорь Серов подал в отставку. Чиновник пошел на повышение. Теперь Серов будет исполнять обязанности главы Шпаковского района Ставропольского края.

Прошение об отставке Серова уже принято городской думой. Документ вступил в силу 9 июля 2020 года. Обязанности главы Михайловска в этот момент будет исполнять его первый заместитель Александр Ржевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Шпаковского района Сергей Гультяев подал в отставку

Глава района подчеркнул, что за полтора года удалось сделать много «хороших дел» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU