2020-07-15T13:35:29+03:00
Общество

Бизнес Ставрополья получает финансовую помощь

На начало июля за продлением сроков платежей обратились 79 субъектов малого и среднего бизнеса и получили реструктуризацию долга на общую сумму 117 млн. рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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Одной из востребованныхмер поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляемых на Ставропольев условиях пандемии, стала помощь Фонда микрофинансирования.

Доступность заемных ресурсов обеспечивает целая линейка его продуктов. Для этого по решению губернатора края Владимира Владимирова Фонд был докапитализирован на 240 млн. руб. Сегодня действуют специальные программы по выдаче микрозаймов «МИКРО-ОБОРОТ» и «БЕЗЗАЛОГОВЫЙ» суммой до 5 млн рублей, сроком до 24 месяцев, под 1% годовых.

- На сегодняшний день уже поступило 42 заявки на сумму 81,7 млн. рублей. Государственные микрозаймы позволят бизнесу покрыть первоочередные расходы и высвободить средства для продолжения работы, а самое важное - сохранить рабочие места, - прокомментировал министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Поскольку многим предпринимателям в условиях ограничений стало сложно платить проценты по ранее взятым займам, правительство Ставропольского края предоставило возможность их реструктуризации.

На начало июля за продлением сроков платежей обратились 79 субъектов малого и среднего бизнеса и получили реструктуризацию долга на общую сумму 117 млн. рублей, рассказала директор Фонда Людмила Брехина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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