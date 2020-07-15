В Ставрополе социальный контракт может помочь открыть собственное дело

15 Июль 2020 2020-07-15T14:12:22+03:00

Более подробную информацию можно получить по телефону: 56 54 80

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Комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя анонсировал выплаты по социальному контракту до 100 тысяч рублей.

На государственную помощь могут рассчитывать семьи, чей доход ниже прожиточного минимума.

Так, средства выделяются, например, на организацию подсобного хозяйства, собственного дела, профобучение и получение дополнительного профессионального образования.

Главное, что полученные деньги должны быть потрачены на выход из кризисной ситуации, а не на ежедневные бытовые расходы.

Более подробную информацию можно получить в городском комитете труда и соцзащиты населения Ставрополя: ул. Ленина, 415-б, каб. 101. Телефон для справок 56−54−80.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что одной из востребованныхмер поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляемых на Ставропольев условиях пандемии, стала помощь Фонда микрофинансирования.

Доступность заемных ресурсов обеспечивает целая линейка его продуктов. Для этого по решению губернатора края Владимира Владимирова Фонд был докапитализирован на 240 млн. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU