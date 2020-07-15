2020-07-15T14:47:38+03:00
Общество

В Минздраве Ставрополья рассказали, когда возобновится диспансеризация

Сейчас на Ставрополье действует первый этап снятия ограничений, край готовится ко второму этапу
Ася АСРЯН@asya1693
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По словам замминистра здравоохранения Ставрополья Маргариты Кузьменко, планы по диспансеризации изменились из-за пандемии коронавирусаПо словам замминистра здравоохранения Ставрополья Маргариты Кузьменко, планы по диспансеризации изменились из-за пандемии коронавирусаФото: Архив КП
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На Ставрополье до объявления пандемии коронавируса прошли диспансеризацию более 130 тысяч человек.

Более 24 тысяч человек признали здоровыми. Около 21 тысячи ставропольчан имеют факторы риска заболеваний. Почти 85 тысяч человек

Имеют хронические неинфекционные заболевания.

Всех, чье здоровье требует внимания со стороны медиков, берут на диспансерный учёт.

Сейчас на Ставрополье действует первый этап снятия ограничений, край готовится ко второму этапу.

По словам замминистра здравоохранения Ставрополья Маргариты Кузьменко, планы по диспансеризации изменились из-за пандемии коронавируса.

- Как только мы вернемся в прежний режим, жители края будут проинформированы о возможности прохождения плановой диспансеризации и профилактического осмотра. Будет возобновлена выездная форма работы, а также работа в вечернее время и в субботу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился у 91 жителя региона. Число заболевших в крае достигло 6394.

За сутки скончались три человека с подтвержденным диагнозом. Победить болезнь удалось 4159 жителям края. Всего умерших – 123.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близких этих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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