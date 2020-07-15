В Минздраве Ставрополья рассказали, когда возобновится диспансеризация

15 Июль 2020 2020-07-15T14:47:38+03:00

По словам замминистра здравоохранения Ставрополья Маргариты Кузьменко, планы по диспансеризации изменились из-за пандемии коронавируса Фото: Архив КП

Сейчас на Ставрополье действует первый этап снятия ограничений, край готовится ко второму этапу

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На Ставрополье до объявления пандемии коронавируса прошли диспансеризацию более 130 тысяч человек.

Более 24 тысяч человек признали здоровыми. Около 21 тысячи ставропольчан имеют факторы риска заболеваний. Почти 85 тысяч человек

Имеют хронические неинфекционные заболевания.

Всех, чье здоровье требует внимания со стороны медиков, берут на диспансерный учёт.

Сейчас на Ставрополье действует первый этап снятия ограничений, край готовится ко второму этапу.

По словам замминистра здравоохранения Ставрополья Маргариты Кузьменко, планы по диспансеризации изменились из-за пандемии коронавируса.

- Как только мы вернемся в прежний режим, жители края будут проинформированы о возможности прохождения плановой диспансеризации и профилактического осмотра. Будет возобновлена выездная форма работы, а также работа в вечернее время и в субботу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился у 91 жителя региона. Число заболевших в крае достигло 6394.

За сутки скончались три человека с подтвержденным диагнозом. Победить болезнь удалось 4159 жителям края. Всего умерших – 123.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близких этих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU