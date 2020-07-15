2020-07-15T14:35:15+03:00
Происшествия

На Ставрополье в смертельной аварии пострадали семь человек

Среди них 4 несовершеннолетних детей
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по СтавропольюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью
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В Шпаковском районе столкнулись две легковушки. На месте происшествия скончался водитель отечественной машины. В больницу доставили 7 человек.

Среди них – 4 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По данным ведомства, дети находились на заднем пассажирском сидении иномарки. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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