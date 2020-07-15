Автомобиль «всмятку»: дагестанец не справился с управлением и врезался в скалу
В Дагестане водитель не справился с управлением и врезался в скалу. Автомобиль разбился «всмятку», мужчина скончался. К счастью, пассажир авто выжил.
Врезался в скалу и погиб. Видео с места ДТП в Дагестане.Видео: УГИБДД МВД по РД
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД МВД по республике, ДТП произошло на 82-м километре дороги «Махачкала — Гуниб». 14 июля около 18:00 водитель за рулем «УАЗ» не справился с управлением и врезался в скалу.
Единственный выживший был обследован и отпущен домой. Полицейские устанавливают причину и подробности аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU