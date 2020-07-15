2020-07-15T14:46:55+03:00
Происшествия

Автомобиль «всмятку»: дагестанец не справился с управлением и врезался в скалу

К несчастью, водитель авто скончался на месте происшествия
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: кадр видео УГИБДД МВД по РДФото: кадр видео УГИБДД МВД по РД
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В Дагестане водитель не справился с управлением и врезался в скалу. Автомобиль разбился «всмятку», мужчина скончался. К счастью, пассажир авто выжил.

Врезался в скалу и погиб. Видео с места ДТП в Дагестане.Видео: УГИБДД МВД по РД

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД МВД по республике, ДТП произошло на 82-м километре дороги «МахачкалаГуниб». 14 июля около 18:00 водитель за рулем «УАЗ» не справился с управлением и врезался в скалу.

Единственный выживший был обследован и отпущен домой. Полицейские устанавливают причину и подробности аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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