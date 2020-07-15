Стали известны подробности страшного ДТП на Ставрополье

15 Июль 2020 2020-07-15T14:42:50+03:00

В больницу доставили 7 человек

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Инцидент произошел 15 июля, около 11:40, на автодороге «Ставрополь – Аэропорт» в Шпаковском районе. Там сегодня произошло лобовое столкновение двух автомобилей – «Мерседес» и «ВАЗ-2107». От полученных травм на месте ДТП скончался водитель отечественной легковушки.

В больницу на предмет наличия травм доставили 7 человек. Среди пострадавших – 4 ребенка, которые находились на заднем пассажирском сидении иномарки. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Нарушение правил перевозки детей – сопутствующая причина получения травм детьми. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

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ИСТОЧНИК KP.RU