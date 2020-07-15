Появилось видео страшного ДТП в Ставрополе с 7 пострадавшими

15 Июль 2020 2020-07-15T15:46:54+03:00

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В сети опубликовали видео с места жуткой аварии под Ставрополем. В ДТП пострадали семь человек, среди которых трое - дети. Один человек умер, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Шокирующая авария под Ставрополем.Видео: соцсети

Авария произошла на трассе «Ставрополь – Аэропорт», на выезде из Ставрополя со стороны Чапаевки. В 11 часов столкнулись «Мерседес» и «ВАЗ-2107». Судя по кадрам, иномарка вылетела на встречную полосу. Отмечается, что все дети сидели на заднем сидении. Они получили травмы потому, что не были пристегнуты.

Обстоятельства и виновник ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU