«Бросился на беременную с битой»: прохожий спас молодую мать от избиения

15 Июль 2020 2020-07-15T16:11:32+03:00

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В Махачкале случайный прохожий спас беременную девушку от нападения разъяренного мужчины с битой. К счастью, очевидец оказался бойцом Росгвардии и быстро обезвредил злоумышленника. Подробности сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Дагестан.

— Главным героем того вечера стал военнослужащий махачкалинского соединения Росгвардии младший сержант Руслан Бондаренко. Он увидел момент нападения: неизвестный бросился на беременную с битой, — рассказали в пресс-службе.

Фото: управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Дагестан

К счастью, пустить оружие в ход злоумышленник не успел. Росгвардеец выбил биту из его рук и с помощью приемов рукопашного боя быстро уложил агрессора «лицом в пол». Красавица была спасена. Прибывшая полиция официально задержала нападавшего.

Теперь подозреваемого ждет дальнейшее разбирательство и, вероятно, уголовное дело. В Росгвардии пообещали «КП - Северный Кавказ» чуть позже раскрыть все подробности нападения.

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ИСТОЧНИК KP.RU