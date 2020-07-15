2020-07-15T16:25:47+03:00
Общество

На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 123

За сутки в регионе диагноз подтвердился у 91 человека. Всего в крае 6394. заболевших
Ася АСРЯН@asya1693
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Из хороших новостей: победить болезнь удалось 4159 жителям краяИз хороших новостей: победить болезнь удалось 4159 жителям краяФото: Иван МАКЕЕВ
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На Ставрополье за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом превысило число выздоровевших. Эти данные озвучил 15 июля глава региона:

- Прирост числа новых заболевших и фиксируемые летальные случаи пока говорят о том, что рано ослаблять бдительность, - прокомментировал он ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией в крае.

Напомним, за сутки в регионе диагноз подтвердился у 91 человека. Всего в крае 6394. заболевших.

- Нам нужно многое сделать, чтобы угроза окончательно отступила. И прежде всего, внимательно относиться к здоровью. Стараться держать вирус на расстоянии. И соблюдать меры предосторожности, - считает Владимир Владимиров.

Из хороших новостей: победить болезнь удалось 4159 жителям края. К сожалению, за сутки скончались три человека с подтвержденным диагнозом. Всего умерших – 123.

ИСТОЧНИК KP.RU

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