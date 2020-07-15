2020-07-15T17:47:46+03:00
Общество

Ставропольские бизнесмены оформили более 40 заявок на выдачу льготных микрозаймов

На данный момент поступило 42 заявки на сумму 81,7 миллионов рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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Ставропольские бизнесмены оформили более 40 заявок на выдачу льготных микрозаймов. А если точнее, то на господдержку могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, которые попали в перечень пострадавших во время пандемии отраслей.

Одна из востребованных мер – помощь Фонда микрофинансирования. Организация была докапитализирована на 240 миллионов рублей.

Местные бизнесмены могут воспользоваться спецпрограммами и получить до 5 миллионов рублей под 1 процент годовых. Сроки таких микрозаймов – до 24 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что бизнес Ставрополья получает финансовую помощь.

На начало июля за продлением сроков платежей обратились 79 субъектов малого и среднего бизнеса и получили реструктуризацию долга на общую сумму 117 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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