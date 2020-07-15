Ставропольские бизнесмены оформили более 40 заявок на выдачу льготных микрозаймов
Ставропольские бизнесмены оформили более 40 заявок на выдачу льготных микрозаймов. А если точнее, то на господдержку могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, которые попали в перечень пострадавших во время пандемии отраслей.
Одна из востребованных мер – помощь Фонда микрофинансирования. Организация была докапитализирована на 240 миллионов рублей.
Местные бизнесмены могут воспользоваться спецпрограммами и получить до 5 миллионов рублей под 1 процент годовых. Сроки таких микрозаймов – до 24 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития края.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что бизнес Ставрополья получает финансовую помощь.
На начало июля за продлением сроков платежей обратились 79 субъектов малого и среднего бизнеса и получили реструктуризацию долга на общую сумму 117 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU