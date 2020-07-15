2020-07-15T18:15:09+03:00
Общество

Госдума ввела новый день воинской славы в честь разгрома фашистов в битве за Кавказ

Битва за Кавказ длилась 442 дня - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года
Ася АСРЯН@asya1693
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Госдума на заседании приняла в третьем чтении законопроект об учреждении новой памятной даты 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

Инициативу внесла на рассмотрение нижней палаты парламента в марте Дума Ставрополья.

По убеждению авторов инициативы, законодательное закрепление как дня воинской славы даты разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ увековечит память об этом историческом событии, будет способствовать укреплению дружеских межнациональных отношений между народами Кавказа, вместе принимавшими участие в боях с общим врагом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске питьевые фонтанчики установили по всему периметру спортивной зоны Open Air. Кстати, идею вернуть питьевые фонтанчики в Курортный парк предложили активные пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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