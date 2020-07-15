В суд передали уголовное дело против экс-главы УФСИН Северной Осетии
Во Владикавказе суд рассмотрит уголовное дело против бывшего начальника УФСИН Северной Осетии. Изначально Юрия Емельянова подозревали в растрате 3 млн рублей (ст. 160 УК РФ).
Именно столько денег в апреле 2019 года заплатили ООО "Русбилд", которая обязалась по госконтракту провести капремонт общежитий для спецконтингента колонии N1. Зная, что работы не были выполнены, Емельянов приказал начальнику колонии заплатить 3 млн.
Но в итоге 47-летнего экс-начальника республиканского УФСИН обвиняют лишь в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).
- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе следственного комитета России.
ИСТОЧНИК KP.RU