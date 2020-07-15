2020-07-15T18:12:13+03:00
Происшествия

В суд передали уголовное дело против экс-главы УФСИН Северной Осетии

Юрия Емельянова подозревали в растрате 3 млн рублей, но итоговое обвинение предъявили по статье о злоупотреблении полномочиями
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во Владикавказе суд рассмотрит уголовное дело против бывшего начальника УФСИН Северной Осетии. Изначально Юрия Емельянова подозревали в растрате 3 млн рублей (ст. 160 УК РФ).

Именно столько денег в апреле 2019 года заплатили ООО "Русбилд", которая обязалась по госконтракту провести капремонт общежитий для спецконтингента колонии N1. Зная, что работы не были выполнены, Емельянов приказал начальнику колонии заплатить 3 млн.

Но в итоге 47-летнего экс-начальника республиканского УФСИН обвиняют лишь в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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