На Ставрополье Сергей Гультяев возглавил главное управление Минюста

16 Июль 2020 2020-07-15T19:08:16+03:00

Ранее управленец занимал должность руководителя Шпаковского района, где за полтора года привел в порядок десятки муниципальных объектов [видео]

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В Ставропольском крае подавший 9 июля в отставку глава Шпаковского района Сергей Гультяев занял должность начальника главного управления регионального Минюста. О чем сообщается на официальном сайте ведомства.

Глава ставропольского Минюста Сергей Гультяев - деятельность.Видео: gultyaev26

Полтора года Сергей Гультяев наводил порядок в Шпаковском районе, контролируя капитальный ремонт десятков муниципальных объектов. Это школы, детские садики, дома культуры. При нем отремонтировали больше сотни километров дорог. В биографии чиновника много интересного. Например, тот факт, что родился он в Каменск — Шахтинске Ростовской области в семье военнослужащего, а работал сперва секретарём судебного заседания в Аппарате мировых судей Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU