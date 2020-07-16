На Ставрополье Сергей Гультяев возглавил главное управление Минюста
В Ставропольском крае подавший 9 июля в отставку глава Шпаковского района Сергей Гультяев занял должность начальника главного управления регионального Минюста. О чем сообщается на официальном сайте ведомства.
Глава ставропольского Минюста Сергей Гультяев - деятельность.Видео: gultyaev26
Полтора года Сергей Гультяев наводил порядок в Шпаковском районе, контролируя капитальный ремонт десятков муниципальных объектов. Это школы, детские садики, дома культуры. При нем отремонтировали больше сотни километров дорог. В биографии чиновника много интересного. Например, тот факт, что родился он в Каменск — Шахтинске Ростовской области в семье военнослужащего, а работал сперва секретарём судебного заседания в Аппарате мировых судей Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU