В Дагестане росгвардеец спас беременную женщину от хулигана с битой
Военнослужащий стал случайным свидетелем и задержал мужчину, применив прием рукопашного боя
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В Дагестане военнослужащий махачкалинского соединения Росгвардии младший сержант Руслан Бондаренко оказался в нужное время в нужном месте и спас от хулигана беременную женщину.
Мужчина с бейсбольной битой замахнулся ударить женщину во дворе дома сотрудника, но был обезврежен. Росгвардеец применил прием рукопашного боя и удерживал того обездвиженным до приезда полицейских. Будущая мамочка не пострадала.
ИСТОЧНИК KP.RU