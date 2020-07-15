2020-07-15T19:20:02+03:00
Происшествия

В Дагестане росгвардеец спас беременную женщину от хулигана с битой

Военнослужащий стал случайным свидетелем и задержал мужчину, применив прием рукопашного боя
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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В Дагестане военнослужащий махачкалинского соединения Росгвардии младший сержант Руслан Бондаренко оказался в нужное время в нужном месте и спас от хулигана беременную женщину.

Мужчина с бейсбольной битой замахнулся ударить женщину во дворе дома сотрудника, но был обезврежен. Росгвардеец применил прием рукопашного боя и удерживал того обездвиженным до приезда полицейских. Будущая мамочка не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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