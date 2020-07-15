Врачи Пятигорска спасли пациента от инвалидности

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье в Пятигорском региональном сосудистом центре хирурги спасли 64-летнего пациента от инвалидности. Мужчина лишь пожаловался на боль при ходьбе, но врачи разглядели серьезную угрозу и срочно его госпитализировали. Оказалось, пациента беспокоило поражение поверхностной бедренной артерии, а это чревато последствиями. Ведь это крупные сосуды, по которым кровь питает ткани обеих ног. Врачи провели реваскуляризацию, восстановив сосуд с помощью раскрытия суженных его участков. Был также установлен стент в артерию. Сегодня мужчина уже дома и не жалуется на боли.