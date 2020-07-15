В результате диверсии в Сирии пострадали военные из Ингушетии

15 Июль 2020 2020-07-15T22:05:27+03:00

В Идлибе 14 июля во время патрулирования прогремел взрыв самодельного устройства

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Во время взрыва самодельного устройства в сирийском городе Идлиб пострадали военные из Ингушетии. Диверсия произошла во время совместного патрулирования территории колонной турецких и российских военных 14 июля в 8:50 на трассе М-4 в районе населенного пункта Эриха (юг зоны деэскалации Идлиб).

- Среди пострадавших есть ингуши, - написали в сообщении в соцсети Миннац Ингушетии.

Отметим, что при взрыве пострадали бронетранспортер военной полиции России и бронеавтомобиль Турции, а также трое российских военных и члены турецкого экипажа. Наши военнослужащие получают лечение в госпитале авиабазы Хмеймим.

ИСТОЧНИК KP.RU