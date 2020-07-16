На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 102 человека
Еще один пациент с подтвержденным диагнозом скончался
Продолжает расти число умерших в краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Угроза со стороны инфекции все еще остается серьезной. Так, на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 102 человека.
Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Число заболевших в регионе достигло 6496.
Победить болезнь удалось 4257 жителям края. Число умерших достигло 124. По словам губернатора, на Ставрополье есть необходимые для помощи больным ресурсы.
Медицина обеспечена ими в полной мере.
ИСТОЧНИК KP.RU
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