2020-07-16T08:19:01+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 102 человека

Еще один пациент с подтвержденным диагнозом скончался
Ася АСРЯН@asya1693
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Продолжает расти число умерших в краеПродолжает расти число умерших в краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Угроза со стороны инфекции все еще остается серьезной. Так, на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 102 человека.

Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Число заболевших в регионе достигло 6496.

Победить болезнь удалось 4257 жителям края. Число умерших достигло 124. По словам губернатора, на Ставрополье есть необходимые для помощи больным ресурсы.

Медицина обеспечена ими в полной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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