На Ставрополье 10-летний мальчик перевернулся на скутере
С тяжелыми травмами и в состоянии травматического шока ребенка доставили в реанимацию
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Инцидент произошел 15 июля, около 15:00, на улице Ледовского села Константиновского Петровского горокруга. Несовершеннолетний водитель скутера «Сузуки» без мотошлема не справился с управлением.
Транспорт перевернулся. С тяжелыми травмами и в состоянии травматического шока 10-летнего мальчика доставили в реанимацию.
Выяснилось, что скутер ребенку передал 15-летний приятель.
Школьник решил на транспортном средстве скатиться со ступенек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU