На Ставрополье 10-летний мальчик перевернулся на скутере

16 Июль 2020 2020-07-16T09:18:51+03:00

С тяжелыми травмами и в состоянии травматического шока ребенка доставили в реанимацию

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Инцидент произошел 15 июля, около 15:00, на улице Ледовского села Константиновского Петровского горокруга. Несовершеннолетний водитель скутера «Сузуки» без мотошлема не справился с управлением.

Транспорт перевернулся. С тяжелыми травмами и в состоянии травматического шока 10-летнего мальчика доставили в реанимацию.

Выяснилось, что скутер ребенку передал 15-летний приятель.

Школьник решил на транспортном средстве скатиться со ступенек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU