В Ставрополе построят ещё один детский сад

16 Июль 2020 2020-07-16T09:36:50+03:00

На первом этаже будет бассейн с двумя раздевальными комнатами и комнатой для дежурной медсестры для оказания первой помощи Фото: Мария ЛЕНЦ

На первом этаже будет бассейн с двумя раздевальными комнатами и комнатой для дежурной медсестры

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Детский сад на 160 мест появится в Октябрьском районе по улице Чапаева. Двухэтажное здание будет разделено на группы, в каждой по 20 детей. Для спортивных и музыкальных занятий запроектированы отдельные залы, которые оборудуют всем необходимым.

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На первом этаже будет бассейн с двумя раздевальными комнатами и комнатой для дежурной медсестры для оказания первой помощи.

На территории детсада установят игровые и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники. Об этом сообщает пресс-служба управления по инфорполитике правительства Ставрополья.

Кстати, пять пятигорских детских садов вошли в число лучших организаций дошкольного образования России. Из 42 тысяч детсадов разных регионов страны отобрана «золотая тысяча». Смотр-конкурс проводился в формате публичной интернет-площадки.

Укрепление здоровья детей, интеллектуальное развитие воспитанников, приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие социально-личностных качеств и творческих способностей, взаимодействие образовательной организации с семьей - эти и другие критерии оценивало жюри конкурса.

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ИСТОЧНИК KP.RU