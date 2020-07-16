В Ингушетии боевика из банды Доку Умарова будут судить за нападения на полицейских

16 Июль 2020 2020-07-16T10:01:05+03:00

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Уроженец ингушского города Малгобек обвиняется в участии в преступном сообществе, участии в устойчивой вооруженной банде, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, а также в незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в СКФО.

По версии следствия, обвиняемый в августе 2011 года в Назрани в составе банды и одной из входящих в нее группировок под общим руководством Доку Умарова совершил вооруженное нападение на сотрудников УГИБДД МВД России по Республике Ингушетия.

В результате посягательства трое из них погибли, еще один получил ранения.

Обвиняемого заключили под стражу. Другие члены банды объявлены в розыск. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU