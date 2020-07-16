2020-07-16T10:42:16+03:00
Происшествия

На Ставрополье начальник ОБЭП вымогал 2 миллиона рублей

Против мужчины возбудили уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Мария ЛЕНЦ
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На Ставрополье возбудили уголовное дело против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Невинномысск. Его подозревают в нарушении третьей части статьи 30, четвертой части 159 статьи УК РФ (покушение на мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Полицейский сообщил местному жителю, что может решить его проблему с уголовным дело о мошенничестве. Цена вопроса - два миллиона рублей. Эти деньги он должен был передать сотрудникам правоохранительных органов. Правда, сам местный житель обратился в управление ФСБ по Ставропольскому краю. По его словам, начальник отдела вымогал у него средства. После встречи, на которой потерпевший передал мужчине меченные купюры, полицейского задержали.

- Следователь СКР проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СКР по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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