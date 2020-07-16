2020-07-16T10:55:41+03:00
Происшествия

На Ставрополье прогнозируются сильный дождь, гроза, шквалистый ветер

МЧС рекомендует быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач
Ася АСРЯН@asya1693
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Жителям Ставрополья рекомендуют быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачЖителям Ставрополья рекомендуют быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачФото: Иван МАКЕЕВ
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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 17, 18 июля в регионе ожидается сильный дождь, гроза, шквалистый ветер до 23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Жителям Ставрополья рекомендуют быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Во время града ставропольцев просят по возможности не выходить из дома.

Будучи в помещении, держаться, как можно дальше от окон. Не пользоваться электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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