На Ставрополье прогнозируются сильный дождь, гроза, шквалистый ветер

16 Июль 2020 2020-07-16T10:55:41+03:00

Жителям Ставрополья рекомендуют быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач Фото: Иван МАКЕЕВ

МЧС рекомендует быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач

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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 17, 18 июля в регионе ожидается сильный дождь, гроза, шквалистый ветер до 23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Жителям Ставрополья рекомендуют быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Во время града ставропольцев просят по возможности не выходить из дома.

Будучи в помещении, держаться, как можно дальше от окон. Не пользоваться электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU