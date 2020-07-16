В Ставрополе зацвел реликтовый ореховый лотос

16 Июль 2020 2020-07-16T12:03:36+03:00

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В ботаническом саду Ставрополя распустился первый в этом году бутон орехового лотоса. Фото нежно-розового благоуханного цветка опубликовали в сети.

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Этот вид лотоса — необычайно красивое многолетнее растение, чья родина субтропики и заросли в мелких озерах с теплой водой.

Именно такой климат и поддерживается в теплице ставропольского ботанического сада им. В.В. Скрипчинского, чтобы нежные гостьи чувствовали себя у нас хорошо.

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Многие века растение радует людей своими полумахровыми лепестками, считается символом любви и здоровья. О лотосе слагают песни и стихи, у многих народов он имеет статус священного цветка.

Фото: stav_bot_garden_1959

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе завершается реконструкция Комсомольского озера.

Градоначальник проверил ход работ на трех объектах города – Комсомольском озере, сквере Декабристов и в детском саде на улице Тюльпановой.

На Комсомольском озере заканчивается ремонт дамбы, обновляется плитка на тротуарах, обустроены пирсы и зоны отдыха. Речку Ташла пустили по новому руслу в обход водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU