В Ставрополе зацвел реликтовый ореховый лотос
В ботаническом саду Ставрополя распустился первый в этом году бутон орехового лотоса. Фото нежно-розового благоуханного цветка опубликовали в сети.
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Этот вид лотоса — необычайно красивое многолетнее растение, чья родина субтропики и заросли в мелких озерах с теплой водой.
Именно такой климат и поддерживается в теплице ставропольского ботанического сада им. В.В. Скрипчинского, чтобы нежные гостьи чувствовали себя у нас хорошо.
Многие века растение радует людей своими полумахровыми лепестками, считается символом любви и здоровья. О лотосе слагают песни и стихи, у многих народов он имеет статус священного цветка.
Фото: stav_bot_garden_1959
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе завершается реконструкция Комсомольского озера.
Градоначальник проверил ход работ на трех объектах города – Комсомольском озере, сквере Декабристов и в детском саде на улице Тюльпановой.
На Комсомольском озере заканчивается ремонт дамбы, обновляется плитка на тротуарах, обустроены пирсы и зоны отдыха. Речку Ташла пустили по новому руслу в обход водоема.
ИСТОЧНИК KP.RU