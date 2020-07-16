2020-07-16T12:03:36+03:00
Общество

В Ставрополе зацвел реликтовый ореховый лотос

Фото нежно-розового благоуханного цветка опубликовали в сети
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: stav_bot_garden_1959Фото: stav_bot_garden_1959
Изменить размер текста:

В ботаническом саду Ставрополя распустился первый в этом году бутон орехового лотоса. Фото нежно-розового благоуханного цветка опубликовали в сети.

Родники Ставрополя: топ-7 самых популярных источников краевой столицы

00:00
00:00

Этот вид лотоса — необычайно красивое многолетнее растение, чья родина субтропики и заросли в мелких озерах с теплой водой.

Именно такой климат и поддерживается в теплице ставропольского ботанического сада им. В.В. Скрипчинского, чтобы нежные гостьи чувствовали себя у нас хорошо.

kpstavkpstav
Красота Согласитесь! @stav_bot_garden_1959 #природа #кувшинки #ботаническии сад #природароссии #цветы #настроение
35 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Многие века растение радует людей своими полумахровыми лепестками, считается символом любви и здоровья. О лотосе слагают песни и стихи, у многих народов он имеет статус священного цветка.

Фото: stav_bot_garden_1959

Фото: stav_bot_garden_1959

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе завершается реконструкция Комсомольского озера.

Градоначальник проверил ход работ на трех объектах города – Комсомольском озере, сквере Декабристов и в детском саде на улице Тюльпановой.

На Комсомольском озере заканчивается ремонт дамбы, обновляется плитка на тротуарах, обустроены пирсы и зоны отдыха. Речку Ташла пустили по новому руслу в обход водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье более 1 млрд рублей направят на развитие сел
На Ставрополье началась третья неделя спортивных челенджей
Полиция Ставрополья прокомментировала дело против начальника ОБЭП
В Ставрополе зацвел реликтовый ореховый лотос
На Ставрополье прогнозируются сильный дождь, гроза, шквалистый ветер
На Ставрополье начальник ОБЭП вымогал 2 миллиона рублей
В Ингушетии боевика из банды Доку Умарова будут судить за нападения на полицейских
В Ставрополе построят ещё один детский сад
На Ставрополье 10-летний мальчик перевернулся на скутере
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 102 человека
На Ставрополье Сергей Гультяев возглавил главное управление Минюста
В результате диверсии в Сирии пострадали военные из Ингушетии
Врачи Пятигорска спасли пациента от инвалидности
В Дагестане росгвардеец спас беременную женщину от хулигана с битой
В суд передали уголовное дело против экс-главы УФСИН Северной Осетии
Госдума ввела новый день воинской славы в честь разгрома фашистов в битве за Кавказ
Ставропольские бизнесмены оформили более 40 заявок на выдачу льготных микрозаймов
Стали известны подробности гибели двух детей в Чечне
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 123
«Бросился на беременную с битой»: прохожий спас молодую мать от избиения
В Ставрополе рассказали о снижении смертности от болезней сердца и сосудов
Появилось видео страшного ДТП в Ставрополе с 7 пострадавшими