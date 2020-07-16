Полиция Ставрополья прокомментировала дело против начальника ОБЭП

16 Июль 2020 2020-07-16T11:48:30+03:00

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МВД по Ставрополью прокомментировало уголовное дело против своего сотрудника. Начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Невинномысск подозревают в покушении на мошенничество. В полиции назначили служебную проверку.

- Подразделением собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в отношении сотрудника будет принято соответствующее решение о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел, - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудник МВД обещал помочь жителю Невинномысска избежать уголовной ответственности. За два миллиона он бы закрыл дело о мошенничестве. Правда, сам покупатель услуг стал потерпевшим: он рассказал в управлении ФСБ по Ставропольскому краю, что полицейский вымогает у него деньги. Тогда мужчину отправили на встречу с меченными купюрами.

- Следователь СКР проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении следственного управления СКР по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU