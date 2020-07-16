На Ставрополье началась третья неделя спортивных челенджей

16 Июль 2020 2020-07-16T12:09:52+03:00

Из-за невозможности проводить массовые мероприятия с участием малышей проект переместился в онлайн пространство

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Федерация тхэквондо Ставрополя при поддержке Фонда президентских грантов продолжает физкультурно-спортивный проект «Тхэквондо - детям». Из-за невозможности проводить массовые мероприятия с участием малышей проект переместился в онлайн пространство, где проходит «Неделя спортивных челенджей».

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Каждый день тренеры федерации тхэквондо публикуют задание, которое нужно выполнить. Ребята, выполнив в течение недели 5 заданий, получают призы от организаторов проекта. Некоторые выполняют челенджи целыми семьями.

По итогам второй «Недели спортивных челенджей» лучше всех с заданиями справились 36 человек. А теперь администрация краевого центра приглашает поучаствовать всех в третьей неделе спортивных челенджей.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

По словам организаторов, для участия даже не обязательно быть спортсменом, задания разработаны таким образом, чтобы их мог выполнить любой желающий.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в Махачкале случайный прохожий спас беременную девушку от нападения разъяренного мужчины с битой. К счастью, очевидец оказался бойцом Росгвардии и быстро обезвредил злоумышленника.

Подробности сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU