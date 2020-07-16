2020-07-16T12:09:52+03:00
Общество

На Ставрополье началась третья неделя спортивных челенджей

Из-за невозможности проводить массовые мероприятия с участием малышей проект переместился в онлайн пространство
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
Изменить размер текста:

Федерация тхэквондо Ставрополя при поддержке Фонда президентских грантов продолжает физкультурно-спортивный проект «Тхэквондо - детям». Из-за невозможности проводить массовые мероприятия с участием малышей проект переместился в онлайн пространство, где проходит «Неделя спортивных челенджей».

Родники Ставрополя: топ-7 самых популярных источников краевой столицы

00:00
00:00

Каждый день тренеры федерации тхэквондо публикуют задание, которое нужно выполнить. Ребята, выполнив в течение недели 5 заданий, получают призы от организаторов проекта. Некоторые выполняют челенджи целыми семьями.

По итогам второй «Недели спортивных челенджей» лучше всех с заданиями справились 36 человек. А теперь администрация краевого центра приглашает поучаствовать всех в третьей неделе спортивных челенджей.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

По словам организаторов, для участия даже не обязательно быть спортсменом, задания разработаны таким образом, чтобы их мог выполнить любой желающий.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в Махачкале случайный прохожий спас беременную девушку от нападения разъяренного мужчины с битой. К счастью, очевидец оказался бойцом Росгвардии и быстро обезвредил злоумышленника.

Подробности сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье более 1 млрд рублей направят на развитие сел
На Ставрополье началась третья неделя спортивных челенджей
Полиция Ставрополья прокомментировала дело против начальника ОБЭП
В Ставрополе зацвел реликтовый ореховый лотос
На Ставрополье прогнозируются сильный дождь, гроза, шквалистый ветер
На Ставрополье начальник ОБЭП вымогал 2 миллиона рублей
В Ингушетии боевика из банды Доку Умарова будут судить за нападения на полицейских
В Ставрополе построят ещё один детский сад
На Ставрополье 10-летний мальчик перевернулся на скутере
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 102 человека
На Ставрополье Сергей Гультяев возглавил главное управление Минюста
В результате диверсии в Сирии пострадали военные из Ингушетии
Врачи Пятигорска спасли пациента от инвалидности
В Дагестане росгвардеец спас беременную женщину от хулигана с битой
В суд передали уголовное дело против экс-главы УФСИН Северной Осетии
Госдума ввела новый день воинской славы в честь разгрома фашистов в битве за Кавказ
Ставропольские бизнесмены оформили более 40 заявок на выдачу льготных микрозаймов
Стали известны подробности гибели двух детей в Чечне
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 123
«Бросился на беременную с битой»: прохожий спас молодую мать от избиения
В Ставрополе рассказали о снижении смертности от болезней сердца и сосудов
Появилось видео страшного ДТП в Ставрополе с 7 пострадавшими