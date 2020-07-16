На Ставрополье более 1 млрд рублей направят на развитие сел
На развитие ставропольских сел в этом году направят 1,1 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
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Победителями конкурсного отбора в регионе стали Изобильненский городской округ, Александровский, Предгорный и Туркменский районы. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике правительства Ставрополья.
На эти деньги в населенных пунктах планируют построить детские сады, спортивные площадки, бассейн.
А также закупят школьные автобусы и отремонтируют несколько учреждений культуры.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Октябрьском районе по улице Чапаева в Ставрополе появится детский сад на 160 мест.
Двухэтажное здание будет разделено на группы, в каждой по 20 детей. Для спортивных и музыкальных занятий запроектированы отдельные залы, которые оборудуют всем необходимым.
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ИСТОЧНИК KP.RU