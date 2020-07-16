На Ставрополье более 1 млрд рублей направят на развитие сел

16 Июль 2020 2020-07-16T11:58:05+03:00

На эти деньги в населенных пунктах планируют построить детские сады, спортивные площадки, бассейн Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На эти деньги в населенных пунктах планируют построить детские сады, спортивные площадки, бассейн

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На развитие ставропольских сел в этом году направят 1,1 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

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Победителями конкурсного отбора в регионе стали Изобильненский городской округ, Александровский, Предгорный и Туркменский районы. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике правительства Ставрополья.

На эти деньги в населенных пунктах планируют построить детские сады, спортивные площадки, бассейн.

А также закупят школьные автобусы и отремонтируют несколько учреждений культуры.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Октябрьском районе по улице Чапаева в Ставрополе появится детский сад на 160 мест.

Двухэтажное здание будет разделено на группы, в каждой по 20 детей. Для спортивных и музыкальных занятий запроектированы отдельные залы, которые оборудуют всем необходимым.

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ИСТОЧНИК KP.RU