Кисловодск вышел на первое место по числу "активных" больных COVID-19
Кисловодск официально стал город с наибольшим числом "активных" больных. В городе-курорте сейчас лечат 271 пациента, а в Ставрополе - 256. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Ставропольского края.
На третьем месте по состоянию на 16 июля стоит Пятигорск с 184 инфицированными. Следом идут Предгорный (143 больных) и Нефтекумский (138) районы, а также Минераловодский городской округ (113). В остальных территориях зараженных меньше ста.
По состоянию на 16 июня на Ставрополье выявили 6496 (+102) случаев заболевания коронавирусом. 4257 (+98) пациентов вылечили, а 124 (+1) инфицированных умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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