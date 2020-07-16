На Ставрополье открылся первый бювет с минеральной водой

16 Июль 2020 2020-07-16T12:34:37+03:00

Внутри установили бесконтактный антисептик, сделали указатели разделения потоков на входящих и выходящих

Изменить размер текста: A A

В Кисловодске открылся первый бювет с минеральной водой. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Бювет находится на улице Желябова.

Родники Ставрополя: топ-7 самых популярных источников краевой столицы 00:00 00:00

В первый день работы он принял всего 15 посетителей. А всё потому, что пускают максимум по два человека.

Внутри для посетителей установили бесконтактный антисептик, сделали указатели разделения потоков на входящих и выходящих.

Как сообщили в администрации курорта, все сотрудники в масках, проводится постоянная дезинфекция.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске питьевые фонтанчики установили по всему периметру спортивной зоны Open Air.

Сегодня обеспечили питьевой водой спортивный сектор набережной, где установлены многофункциональная площадка для игр в футбол, баскетбол и волейбол.

Кстати, идею вернуть питьевые фонтанчики в Курортный парк предложили активные пользователи социальных сетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Железноводске установили фонтанчики с питьевой водой

Кстати, идею вернуть питьевые фонтанчики в Курортный парк предложили активные пользователи социальных сетей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU