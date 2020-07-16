2020-07-16T12:34:37+03:00
Общество

На Ставрополье открылся первый бювет с минеральной водой

Внутри установили бесконтактный антисептик, сделали указатели разделения потоков на входящих и выходящих
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации КисловодскаФото: пресс-служба администрации Кисловодска
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В Кисловодске открылся первый бювет с минеральной водой. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Бювет находится на улице Желябова.

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В первый день работы он принял всего 15 посетителей. А всё потому, что пускают максимум по два человека.

Внутри для посетителей установили бесконтактный антисептик, сделали указатели разделения потоков на входящих и выходящих.

Как сообщили в администрации курорта, все сотрудники в масках, проводится постоянная дезинфекция.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске питьевые фонтанчики установили по всему периметру спортивной зоны Open Air.

Сегодня обеспечили питьевой водой спортивный сектор набережной, где установлены многофункциональная площадка для игр в футбол, баскетбол и волейбол.

Кстати, идею вернуть питьевые фонтанчики в Курортный парк предложили активные пользователи социальных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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