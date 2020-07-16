На Ставрополье открылся первый бювет с минеральной водой
В Кисловодске открылся первый бювет с минеральной водой. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Бювет находится на улице Желябова.
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В первый день работы он принял всего 15 посетителей. А всё потому, что пускают максимум по два человека.
Внутри для посетителей установили бесконтактный антисептик, сделали указатели разделения потоков на входящих и выходящих.
Как сообщили в администрации курорта, все сотрудники в масках, проводится постоянная дезинфекция.
Фото: пресс-служба администрации Кисловодска
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске питьевые фонтанчики установили по всему периметру спортивной зоны Open Air.
Сегодня обеспечили питьевой водой спортивный сектор набережной, где установлены многофункциональная площадка для игр в футбол, баскетбол и волейбол.
Кстати, идею вернуть питьевые фонтанчики в Курортный парк предложили активные пользователи социальных сетей.
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ИСТОЧНИК KP.RU