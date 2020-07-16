На Ставрополье правоохранители отстранили от управления пять тысяч водителей
Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья с начала года отстранили от управления около 5 тысяч пьяных водителей, которые прошли процедуру медицинского освидетельствования, либо отказались от нее. Около 450 водителей уличены в нетрезвом вождении повторно.
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Против них собран материал для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью, большую часть нетрезвых водителей составляют местные жители.
Причем, в возрасте от 25 до 40 лет. Нередко садятся за руль в состоянии опьянения и гости региона.
Так, в Ессентуках полицейские остановили отечественную легковушку. За ее рулем был 35-летний житель соседнего региона. Мужчина отказался проходить процедуру освидетельствования.
Против него составили материал по статье «Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а транспортное средство поместили на специализированную стоянку.
Нарушителю грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU