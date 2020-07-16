В Ставрополе горожане смогут познакомиться с искусством в режиме дополнительной реальности

16 Июль 2020 2020-07-16T14:35:00+03:00

«Артефакт» распознает объект и подробно расскажет о нем. Экспонаты для распознавания помечены стикерами AR

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Ставропольский музей изобразительных искусств после длительного перерыва принимает первых посетителей.

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В его «Золотой коллекции» сегодня можно увидеть картины Куинджи, Поленова, Репина, Мещерского, Боголюбова, а также редкие работы иностранных художниц Элизабет Йерихау и Ангелики Кауфман.

Пока разрешены лишь индивидуальные посещения экспозиций с соблюдением рекомендованных профилактических мер.

В полной мере насладиться шедеврами музея поможет специальное мобильное приложение «Артефакт», разработанное в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Установив его на смартфон, посетитель сможет самостоятельно получить информацию о произведениях искусства, наведя на них камеру устройства.

Кстати, жители нашего региона также могут полюбоваться детенышем европейской лани редкой окраски. Малыш недавно появился на свет в парке «Шерстяник» Невинномысска. Новый обитатель - самец. Харизматичный малыш имеет черный окрас, что является редкостью для этого вида животных. Теленок уже стал любимцем работников парка.

ИСТОЧНИК KP.RU