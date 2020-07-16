На Ставрополье приняли новый закон об уполномоченном по правам человека
Местные депутаты приняли новый закон об уполномоченном по правам человека. Документ привели в соответствие с федеральным. В нем закреплены основы работы с органами власти и общественными организациями. Об этом сообщает пресс-служба Думы Ставрополья.
Для регионального омбудсмена установили требования. Например, эту должность может занимать человек не младше 35 лет. У него должна быть безупречная репутация.
Кроме того, кандидат должен иметь высшее образование, опыт и знаниями в области прав и свобод человека.
В пресс-службе краевой Думе уточнили, что уполномоченный назначается сроком на пять лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на развитие ставропольских сел в этом году направят 1,1 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Победителями конкурсного отбора в регионе стали Изобильненский городской округ, Александровский, Предгорный и Туркменский районы.
На эти деньги в населенных пунктах планируют построить детские сады, спортивные площадки, бассейн.
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На эти деньги в населенных пунктах планируют построить детские сады, спортивные площадки, бассейн (подробнее)
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