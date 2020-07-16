На Ставрополье приняли новый закон об уполномоченном по правам человека

16 Июль 2020 2020-07-16T14:37:54+03:00

Эту должность может занимать человек не младше 35 лет, с безупречной репутацией, с высшим образованием, опытом и знаниями в области прав и свобод человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Он назначается сроком на пять лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд

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Местные депутаты приняли новый закон об уполномоченном по правам человека. Документ привели в соответствие с федеральным. В нем закреплены основы работы с органами власти и общественными организациями. Об этом сообщает пресс-служба Думы Ставрополья.

Для регионального омбудсмена установили требования. Например, эту должность может занимать человек не младше 35 лет. У него должна быть безупречная репутация.

Кроме того, кандидат должен иметь высшее образование, опыт и знаниями в области прав и свобод человека.

В пресс-службе краевой Думе уточнили, что уполномоченный назначается сроком на пять лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на развитие ставропольских сел в этом году направят 1,1 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Победителями конкурсного отбора в регионе стали Изобильненский городской округ, Александровский, Предгорный и Туркменский районы.

На эти деньги в населенных пунктах планируют построить детские сады, спортивные площадки, бассейн.

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ИСТОЧНИК KP.RU