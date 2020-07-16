Следователь закрывал глаза на преступления за мзду в Дагестане

16 Июль 2020 2020-07-16T14:22:53+03:00

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В Дагестане следователь по особо важным делам Шамиль Исаев закрывал глаза на уголовные преступления за мзду. Правоохранителя уличили в получении взятки на 40 тысяч рублей и вымогательстве ещё 200.

Как сообщили в пресс-службе Унцукульского районного суда, преступления датируются 2018 годом. Взяточник работал в Буйнакском межрайонном следственном управлении СКР. Силовики установили два эпизода правонарушений. В одном случае Исаев получил 40 тысяч, закрыв глаза на нарушения закона по итогам доследственной проверки. Во втором речь шла о серьезном преступлении и 200 тысячах. Получить их следователь уже не успел.

— Суд признал Исаева виновным в инкриминируемых ему деяниях и по совокупности преступлений окончательно назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, силовик должен будет выплатить 700 тысяч. После освобождения он не сможет работать в органах еще 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU